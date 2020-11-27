Инфобит - Лучший форум рунета

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Новые отзывы

White rose
White rose 3,00 звёзд
Об РПТ я узнала случайно, прочитав отзыв здесь, в ленте. Точнее, я и раньше кое-что слышала об этом методе, но как-то эта информация прошла мимо меня. Но в этот раз я заинтересовалась, почитала мнения людей, побывавших на сессиях РПТ, причём, на просторах интернета практически один позитив - после сессий люди чуть ли не за месяц из забитых жизнью неудачников превращались в долларовых миллионеров (это я утрирую, конечно).
В общем, решила познакомиться с этим методом поближе. Файл в формате Word, представляющий собой небольшую методичку на 72 страницы. Текст чисто в американском стиле, но при этом написано как-то коряво. Не могу объяснить что конкретно мне не понравилось, просто читать лично мне было тяжело. И отсюда вытекает главный минус: сама методика описана очень сумбурно. Я перечитала раз пять наверное, но так до конца и не поняла алгоритм. То есть в общих чертах, конечно, понятно, но нужна точная схема. Видимо эта методичка для тех, кто был на очных семинарах и сессиях.
Вот, собственно, и всё. Метод вероятно рабочий, но нужны более понятные материалы.
•••
wlaso
wlaso 5,00 звёзд
Годно.

1-2. ПДФ прекрасно читабельный, 55 страниц
3. хорошая схема для любых соцсетей, здесь - на примере ВК. Хорошие рекомендации по визуалу, по контенту и вовлечении подписчиков. Есть интересные схемы генерации контента, базовые подсказки по копирайтингу, стратегия и фишки по раскрутке и поддержанию активности. Правда, чтобы понять, о чем автор, надо иметь немного опыта или теоретических знаний. Если бы он это разжёвывал подробнее, мануал получился бы на порядок больше.
4. минусы... наверное, нет. Материал достаточно небольшой, и для данного формата полезной инфы более чем завались. Можно было бы полноценно вставлять сами посты, которые автор приводит как пример, а не просто давать ссылку или писать "помнишь мой пост про..."
5. Прочитал и пишу отзыв. С визуалом у меня всё как он говорит, контент попробую напилить по его схеме индукции-дедукции, и еще мне очень зашли 2 главных правила хорошего контента, вернее, первое. Я интуитивно так и делал, но теперь буду осознанно. Пару штук по работе с комментариями возьму на вооружение.

Даже очень годно.
•••
Alexinfo
Alexinfo 5,00 звёзд
??? ??? ??? завис мой мозг после прочтения "Побудь к действию"...
Шта эта такова? Потом я все же дал себе шанс разобраться, прежде чем отправить в мусорку этот план.


итак что внутри?
имеем два файла.
оформление красивое, читается легко.
дизайн хорош.

минус - на картинке написано что это план на декабрь, но я же не тупой! Почуяв что то не то, у меня включился Шерлок Холмс, и я понял, что это план на ноябрь (тем более что это было в описании)!
однако этот минус абсолютно не важен.
хоть январь или март )))

плюсы - нам дали "пощупать" как конкретно развлекать людей, да еще и чтобы интересно было.
одно дело написать что посты должны идти 30% на 30% на 30%, развлекающие, информирующие, продающие.
а вот что именно писать?

за это мне и нравятся шаблоны.
можно "пощупать" алгоритм по которому его составляли.

передать это не смогу, тут надо читать и моделировать.

четко видно как создается сериальность.
проанализировав посты, можно понять общую канву создания интереса и передачи его дальше в пост следующего дня.

очень круто.

как говорится можно долго говорить, гораздо проще показать.

я проходил много курсов по СММ, но нам редко обьясняли КАК именно писать посты.
а тут сразу видно что да как.
без тонн обучения.

идите, щупайте, моделируйте.

хороший материал.
особенно если обьединить это с материалом Олеандрус, "истории как сериал", то получится такая вкусняшка, мням!

эй, там, на пароходе, если кто не вкурил, то это только для соц сетей!
•••
Mainstream
Mainstream 1,00 звёзд
Очередной мусор 🤬🤬- 15 страниц в ПДФ, 2 из них типа обложка, одна - содержание. 😅
Список из 10 профессий для удаленки ( IT, копирайтеры и тд).
Дальше идет список "Топ 30 бирж фриланса" (общеизвестных), а в списке - только 20 (!) 😅🤦‍♀️🤦‍♂️
Короче, друзья, не тратьте здесь лайки.
•••
lolipkin
lolipkin 2,00 звёзд
Проходила тренинг за свои кровные у этого господина и осталась недовольна.

1. Качество звука видео,аудио норм;
2. Много информации, книг, советов и практик было дано, и, тем не менее о большинстве уже давно все слышали и кое-что применено.
3. Не смогла принять Редькина за авторитета - слащаво-набожный с блаженной улыбочкой. Вроде бы что-то и говорит по делу, но поверхностно, в цель не попадает.
Наверно, мне нужен более приземлённые автор у которого подход более психологический

Так же мне не понравилось то что этот тренинг являлся как-бы продажником к наиболее дорогому.

4. Применялись многие вещи и раньше - поддержание порядка, питание, некоторые практики

5. Обыкновенный тренинг каких куча.
•••

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