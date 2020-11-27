Инфобит - Лучший форум рунета

Об РПТ я узнала случайно, прочитав отзыв здесь, в ленте. Точнее, я и раньше кое-что слышала об этом методе, но как-то эта информация прошла мимо меня. Но в этот раз я заинтересовалась, почитала мнения людей, побывавших на сессиях РПТ, причём, на просторах интернета практически один позитив - после сессий люди чуть ли не за месяц из забитых жизнью неудачников превращались в долларовых миллионеров (это я утрирую, конечно).
В общем, решила познакомиться с этим методом поближе. Файл в формате Word, представляющий собой небольшую методичку на 72 страницы. Текст чисто в американском стиле, но при этом написано как-то коряво. Не могу объяснить что конкретно мне не понравилось, просто читать лично мне было тяжело. И отсюда вытекает главный минус: сама методика описана очень сумбурно. Я перечитала раз пять наверное, но так до конца и не поняла алгоритм. То есть в общих чертах, конечно, понятно, но нужна точная схема. Видимо эта методичка для тех, кто был на очных семинарах и сессиях.
Вот, собственно, и всё. Метод вероятно рабочий, но нужны более понятные материалы.
1-2. ПДФ прекрасно читабельный, 55 страниц
3. хорошая схема для любых соцсетей, здесь - на примере ВК. Хорошие рекомендации по визуалу, по контенту и вовлечении подписчиков. Есть интересные схемы генерации контента, базовые подсказки по копирайтингу, стратегия и фишки по раскрутке и поддержанию активности. Правда, чтобы понять, о чем автор, надо иметь немного опыта или теоретических знаний. Если бы он это разжёвывал подробнее, мануал получился бы на порядок больше.
4. минусы... наверное, нет. Материал достаточно небольшой, и для данного формата полезной инфы более чем завались. Можно было бы полноценно вставлять сами посты, которые автор приводит как пример, а не просто давать ссылку или писать "помнишь мой пост про..."
5. Прочитал и пишу отзыв. С визуалом у меня всё как он говорит, контент попробую напилить по его схеме индукции-дедукции, и еще мне очень зашли 2 главных правила хорошего контента, вернее, первое. Я интуитивно так и делал, но теперь буду осознанно. Пару штук по работе с комментариями возьму на вооружение.
??? ??? ??? завис мой мозг после прочтения "Побудь к действию"...
Шта эта такова? Потом я все же дал себе шанс разобраться, прежде чем отправить в мусорку этот план.
итак что внутри?
имеем два файла.
оформление красивое, читается легко.
дизайн хорош.
минус - на картинке написано что это план на декабрь, но я же не тупой! Почуяв что то не то, у меня включился Шерлок Холмс, и я понял, что это план на ноябрь (тем более что это было в описании)!
однако этот минус абсолютно не важен.
хоть январь или март )))
плюсы - нам дали "пощупать" как конкретно развлекать людей, да еще и чтобы интересно было.
одно дело написать что посты должны идти 30% на 30% на 30%, развлекающие, информирующие, продающие.
а вот что именно писать?
за это мне и нравятся шаблоны.
можно "пощупать" алгоритм по которому его составляли.
передать это не смогу, тут надо читать и моделировать.
четко видно как создается сериальность.
проанализировав посты, можно понять общую канву создания интереса и передачи его дальше в пост следующего дня.
очень круто.
как говорится можно долго говорить, гораздо проще показать.
я проходил много курсов по СММ, но нам редко обьясняли КАК именно писать посты.
а тут сразу видно что да как.
без тонн обучения.
идите, щупайте, моделируйте.
хороший материал.
особенно если обьединить это с материалом Олеандрус, "истории как сериал", то получится такая вкусняшка, мням!
эй, там, на пароходе, если кто не вкурил, то это только для соц сетей!
Очередной мусор - 15 страниц в ПДФ, 2 из них типа обложка, одна - содержание.
Список из 10 профессий для удаленки ( IT, копирайтеры и тд).
Дальше идет список "Топ 30 бирж фриланса" (общеизвестных), а в списке - только 20 (!)
Короче, друзья, не тратьте здесь лайки.
Проходила тренинг за свои кровные у этого господина и осталась недовольна.
1. Качество звука видео,аудио норм;
2. Много информации, книг, советов и практик было дано, и, тем не менее о большинстве уже давно все слышали и кое-что применено.
3. Не смогла принять Редькина за авторитета - слащаво-набожный с блаженной улыбочкой. Вроде бы что-то и говорит по делу, но поверхностно, в цель не попадает.
Наверно, мне нужен более приземлённые автор у которого подход более психологический
Так же мне не понравилось то что этот тренинг являлся как-бы продажником к наиболее дорогому.
4. Применялись многие вещи и раньше - поддержание порядка, питание, некоторые практики