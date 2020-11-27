Инфобит - Лучший форум рунета

??? ??? ??? завис мой мозг после прочтения "Побудь к действию"...

Шта эта такова? Потом я все же дал себе шанс разобраться, прежде чем отправить в мусорку этот план.





итак что внутри?

имеем два файла.

оформление красивое, читается легко.

дизайн хорош.



минус - на картинке написано что это план на декабрь, но я же не тупой! Почуяв что то не то, у меня включился Шерлок Холмс, и я понял, что это план на ноябрь (тем более что это было в описании)!

однако этот минус абсолютно не важен.

хоть январь или март )))



плюсы - нам дали "пощупать" как конкретно развлекать людей, да еще и чтобы интересно было.

одно дело написать что посты должны идти 30% на 30% на 30%, развлекающие, информирующие, продающие.

а вот что именно писать?



за это мне и нравятся шаблоны.

можно "пощупать" алгоритм по которому его составляли.



передать это не смогу, тут надо читать и моделировать.



четко видно как создается сериальность.

проанализировав посты, можно понять общую канву создания интереса и передачи его дальше в пост следующего дня.



очень круто.



как говорится можно долго говорить, гораздо проще показать.



я проходил много курсов по СММ, но нам редко обьясняли КАК именно писать посты.

а тут сразу видно что да как.

без тонн обучения.



идите, щупайте, моделируйте.



хороший материал.

особенно если обьединить это с материалом Олеандрус, "истории как сериал", то получится такая вкусняшка, мням!



эй, там, на пароходе, если кто не вкурил, то это только для соц сетей!